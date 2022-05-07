Продолжают разрывать соперников

В пятый соревновательный день наши спортсмены завоевали 13 наград – 5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых. Украина укрепила свое лидерство в общем медальном зачете Дефлимпийских игр, пишет 24 канал.

К теме Украина продолжает покорять Дефлимпийские игры, украинцы завоевали еще 8 медалей

Новоиспеченными чемпионами стали – Елизавета Топчанюк (шоссейная гонка), спортивная ориентировка – Назар Левицкий и Анна Федосеева. Украинская команда триумфально выступила на соревнованиях по настольному теннису. Сразу два "золота" полетели в сине-желтую копилку.



Выступление на пятый день / Фото из фейсбука Национального паралимпийского комитета Украины

Дмитрий Плахотник и Анна Андросович заняли вторую строчку пьедестала по итогам спортивной ориентировки. Еще две серебряные медали завоевали Алексей Лазебник (пулевая стрельба на дистанции 10 метров с пневматического пистолета) и смешанная команда по плаванию в эстафете 4х100 метров. Серебряные награды на свои шеи надели пловцы Илья Султанов, Алексей Литвиненко, Дарья Тарасенко и Ирина Терещенко.

Дмитрий Левин, Яна Мельник (спортивная ориентировка) и Владислав Кремляков (плавание на 50 метров на спине) принесли Украине три бронзовые медали.

Интересно! Сборная Украины в Бразилии за пять соревновательных дней получила уже 58 медалей (29 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых). В пятерку лучших в турнирной таблице наград входят США, Япония, Иран и Франция.

Как украинская сборная выступала в другие дни на Дефлимпиаде

Наши спортсмены начали Дефлимпийские игры с девяти наград.

Во второй соревновательный день сборная добавила в свою копилку еще 16 медалей.

На следующий день Украина завоевала на три медали меньше – 13, а в четвертый соревновательный день дефлимпийцы принесли стране еще 8 наград.

Илья Султанов остается номером один в сборной за количество наград. В активе пловца уже четыре медали.

Подробности. Дефлимпийские игры – это самые высокие по престижности соревнования среди спортсменов с нарушением слуха. В 2022 году эти Игры проходят с 1-го по 15 мая в бразильском Кашиас-ду-Суле. За награды в Бразилии сражаются 170 украинских спортсменов в 16 видах спорта.