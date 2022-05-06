Українцям знову немає рівних

Синьо-жовта команда продовжує штурмувати п'єдестал Дефлімпійських ігор у Бразилії. Українська скарничка поповнилась аж п'ятьма нагородами найвищого ґатунку.

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Чоловіча та жіноча команди здобули два "золота" у командних першостях. На найвищу сходинку подіуму підійнялись Інна Афонченко (пневматичний пістолет, 10 метрів), Віолета Ликова (пневматична гвинтівка, 10 метрів), плавання – Олексій Коломієць (100 метрів брасом).

Друге місце у четвертий змагальний день посіла Аніта Махник, яка стала другою у плаванні на дистанції 100 метрів брасом. "Срібло" Україні принесла Владислава Гриценко (плавання на 100 метрів брасом).

Третю срібну нагороду здобули в естафеті 4х200 вільним стилем. У змаганнях з плавання країну представляли Аніта Махник, Катерина Іваненко, Дар'я Тарасенко та Ірина Терещенко.

Закінчила збірна України четвертий змагальний день із унікальним результатом. Національна команда перетнула рубіж завойованих на усіх попередніх Дефлімпійських іграх золотих медалей: від першої Дефлімпіади Незалежної України (1993) до Дефлімпіади-2017 року.

Важливо! Загалом українські дефлімпійці здобули вже 6 нагород (24 золоті, 9 срібних та 13 бронзових).

Цікаво, що найближчий конкурент США за чотири дні зібрала вдвічі менше медалей – 20. Японія, яка йде третьою, вже завоювала 14 нагород. У п'ятірці найкращих розташовуються Іран та Франція – 15 та 7 медалей відповідно.



Топ-5 Дефлімпіади / Фото з фейсбуку Національного паралімпійського комітету України

Деталі. Дефлімпійські ігри – це найвищі за престижністю змагання серед спортсменів із порушенням слуху. У 2022 році цей старт, який триває з 1-го по 15 травня, приймає Бразилія. Відзначимо, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну участь у змаганнях не беруть представники країни-агресора та Білорусі, які відкрито підтримують агресію росіян.