Медалепад від збірної України

На турнірі у Бразилії Україна виборола 13 медалей у чотирьох видах спорту: карате, дзюдо, велоспорті та плаванні. Про це повідомляє Національний паралімпійський комітет України.

До теми Україна завоювала 16 нагород на другий день Дефлімпіади

4 травня медальна скарбничка української збірної поповнилася на 7 золотих, 3 срібних та 3 бронзових нагороди.

Загалом Україна уже виграла 38 медалей: 19 золотих, 6 срібних та 13 бронзових.

Призери третього дня змагань

"золото" : карате – командне куміте (чоловіки), командна ката (жінки), дзюдо – Катерина Шепелюк (до 63 кілограмів), Лука Нетяга (до 90 кілограмів), велоспорт – Єлиcавета Топчанюк (роздільний старт), плавання – естафета 4х100 комплексним плаванням, Ілля Султанов (100 метрів вільний стилем).

: карате – командне куміте (чоловіки), командна ката (жінки), дзюдо – Катерина Шепелюк (до 63 кілограмів), Лука Нетяга (до 90 кілограмів), велоспорт – Єлиcавета Топчанюк (роздільний старт), плавання – естафета 4х100 комплексним плаванням, Ілля Султанов (100 метрів вільний стилем). "срібло" : дзюдо – Марина Погорелова (до 70 кілограмів), Володимир Маклаков (до 100 кілограмів), плавання – Ірина Терещенко (200 метрів брасом).

: дзюдо – Марина Погорелова (до 70 кілограмів), Володимир Маклаков (до 100 кілограмів), плавання – Ірина Терещенко (200 метрів брасом). "бронза": карате – командне куміте (жінки), дзюдо – Марія Бала (до 78 кілограмів), Оксана Кравченко (понад 100 кілограмів)

Україна залишається абсолютним лідером змагань – на першому місці як у медальному заліку, так і в заліку за кількістю нагород. Найближчим суперником українців є збірна США, проте у її активі лише 15 нагород.

У 2003 році Україні вже вдавалося очолити медальний залік на Дефлімпіаді. Цього річ українці є дуже близькими до того, щоб повторити свій успіх.

Медальний залік (топ-5)

Україна – 19+6+13 (38) США – 6+2+7 (15) Японія – 5+4+4 (13) Іран – 4+5+6 (15) Франція – 3+0+3 (6)

Найбільшу кількість нагород серед українців здобув плавець Ілля Султанов. У його активі чотири золоті медалі. Мультичемпіонкою Дефлімпіади-2021 уже також стала Єлизавета Топчанюк, яка виграла два "золота" у велоспорті.

Що відомо про турнір

Дефлімпійські ігри – це змагання серед спортсменів із порушенням слуху. Цьогоріч змагання тривають у Бразилії з 1 до 5 травня.

Усього розіграють 209 комплектів нагород.

До Ігор не допущені представники Росії та Білорусі.