Збірна України очолює медальний залік

У перший змагальний день наші атлети здобули 9 нагород. Вже на наступний день вони майже вдвічі подвоїли свою перевагу.

До речі Збірна України завоювала 9 медалей у перший день Дефлімпійських ігор

Українці здобули 16 нагород, 6 з них – "золоті".

Каратист Олександр Черняєв та плавчиня Ірина Терещенко є лідерами за кількістю здобутих медалей на турнірі. Черняєв після двох нагород у ката (в особистому і командному) здобув бронзову медаль, виступаючи у вазі до 75 кілограмів.

Терещенко здобула дві медалі у другий змагальний день. Плавчиня виборола "бронзу" на 50-метрівці брасом, а також у складі жіночої команди в естафеті 4х100 метрів вільним стилем (разом з Анітою Махник, Дар'єю Тарасенко та Марією Режило та Катериною Іваненко).

У медальній скарбничці України вже 25 нагород. Українці очолюють медальний залік. Найближчий їхній суперник у заліку – Японія.

Призери змагань:

"Золото" : Анна Шостак (дзюдо), Марина Губанова (карате, до 50 кілограмів), Катерина Масло (карате, до 55 кілограмів), Юрій Гайдученко (карате, до 67 кілограмів), Олексій Коломієць (плавання, 50 метрів, брас), Владислав Кремляков (плавання, 200 метрів, спина)

: Анна Шостак (дзюдо), Марина Губанова (карате, до 50 кілограмів), Катерина Масло (карате, до 55 кілограмів), Юрій Гайдученко (карате, до 67 кілограмів), Олексій Коломієць (плавання, 50 метрів, брас), Владислав Кремляков (плавання, 200 метрів, спина) "Срібло" : В'ячеслав Новіков (карате, до 60 кг)

: В'ячеслав Новіков (карате, до 60 кг) "Бронза": Наталя Ненько (дзюдо), Катерина Авдеєва (дзюдо), Владислав Мозирєв (дзюдо), Дмитро Шеретов (дзюдо), Єлизавета Бондар (карате, до 61 кілограмів), Олександр Черняєв (карате, до 75 кілограмів), Ірина Терещенко (плавання, 50 метрів, брас), Аніта Махник (плавання, 100 метрів, батерфляй), жіноча збірна України (плавання, естафета 4х100 метрів, вільний стиль).

Топ 10 Медального заліку Дефлімпіади-2021

Україна: 12 "золото" + 3 "срібло" + 9 "бронза" Японія: 4+2+3 Іран: 2+3+4 Венесуела: 2+1+7 США: 2+1+5 Туреччина: 1+3+5 Італія: 1+3+1 Алжир: 1+1+2 Франція: 1+0+1 Нідерланди: 1+0+0

До слова. Дефлімпійські ігри – це змагання серед спортсменів із порушенням слуху.