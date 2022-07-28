Кравець: Ви не можете підтримувати геноцид

Турецькі уболівальники почали скандувати "ла-ла-ла, владімір путін" після голу Віталія Буяльського, який відкрив рахунок у поєдинку. Ультрас Фенербахче показав себе з ганебної сторони, коли на фоні росіян обстрілюють українські міста та забирають життя у мирних жителів України.

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Такий вчинок розлютив не лише головного тренера Динамо Мірчу Луческу, яка через це не прийшов на пресконференцію, а й колишнього нападника київського клубу Артема Кравця. Раніше футболіст виступав у Туреччині за Кайсеріспор та Коньяспор.

Колишній футболіст збірної України висловив своє невдоволення в інстаграмі. Кравець виклав відео моменту скандувань турків собі у сторіс.

Я відіграв у Туреччині понад 4 роки! І я дуже розчарований... Весь цивілізований світ підтримує Україну. Але фанати підтримують путлера, який влаштував геноцид українців…Ганьба вам...Немає слів. Ви не можете підтримувати геноцид!!! Коли деякі люди безкоштовно відправляють Байрактари і допомагають нашій країні…,

– написав український форвард.

З лютого 2022 року Кравець перебуває без клубу. Останньою командою Артема був якраз турецький Коньяспор.

До слова. Матч-відповідь Ліги чемпіонів закінчився перемогою Динамо над Фенербахче з рахунком 1:2. Перша ж зустріч була нульовою (0:0).