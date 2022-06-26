Фенербахче хоче підсилитись найкращим бомбардиром УПЛ перед грою із Динамо у Лізі чемпіонів

Фенербахче хоче якісно підсилити команду перед стартом у єврокубках. Турецький клуб звернув свою увагу на форварда збірної України Артема Довбика.

Ще один конкурент на Довбика

Вже 20 липня стамбульський клуб розпочинає свій шлях у Лізі чемпіонів. Першим суперником Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів стане київське Динамо.

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Турецька команда вирішила поповнити атакувальну лінію забивним нападником. Майбутній суперник українського гранда у єврокубках спробує підписати Артема Довбика, який за підсумками достроково закінченого сезону УПЛ став найкращим бомбардиром чемпіонату.

Фенербахче спробує домовитись із Довбиков та його нинішнім клубом Дніпром-1 вже у найближчий термін. Клуб із Туреччини хоче оформити трансфер ще до матчу із Динамо у Лізі чемпіонів, щоб гравець провів із командою тренувальний збір в Австрії (1 – 7 липня).

За інформацією видання, український нападник теж не проти перейти у турецьку Суперлігу.

Артем Довбик має контракт із Дніпром-1, який розрахований до кінця 2024 року. За даними Transfermarkt, вартість футболіста складає 5 мільйонів євро. Однак новому клубу потрібно буде викласти за форварда значно більшу суму.

Польський Лодзь прийме перший поєдинок Динамо проти Фенербахче. 27 липня у Стамбулі відбудеться матч-відповідь.

Статистика нападника у сезоні, що минув