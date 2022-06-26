Еще один конкурент на Довбике

Уже 20 июля стамбульский клуб начинает свой путь в Лиге чемпионов. Первым соперником Фенербахче в квалификации Лиги чемпионов станет киевское Динамо.

Смотрите также Ребров с женой стал участником митинга в поддержку Украины в Милане: патриотическое фото

Турецкая команда решила пополнить атакующую линию забивным нападающим. Будущий соперник украинского гранда в еврокубках попытается подписать Артема Довбика, по итогам досрочно законченного сезона УПЛ стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Фенербахче попытается договориться с Довбиков и его нынешним клубом Днепром-1 уже в ближайшие сроки. Клуб из Турции хочет оформить трансфер еще до матча с Динамо в Лиге чемпионов, чтобы игрок провел с командой тренировочный сбор в Австрии (1 – 7 июля).

По информации издания, украинский нападающий тоже не прочь перейти в турецкую Суперлигу.

Подробности. Артем Довбик имеет контракт с Днепром-1, который рассчитан до конца 2024 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 5 миллионов евро. Однако новому клубу нужно будет выложить за форварда гораздо большую сумму.

Польский Лодзь примет первый поединок Динамо против Фенербахче. 27 июля в Стамбуле состоится ответный матч.

Статистика нападающего в прошедшем сезоне