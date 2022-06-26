Еще один конкурент на Довбике
Уже 20 июля стамбульский клуб начинает свой путь в Лиге чемпионов. Первым соперником Фенербахче в квалификации Лиги чемпионов станет киевское Динамо.
Смотрите также Ребров с женой стал участником митинга в поддержку Украины в Милане: патриотическое фото
Турецкая команда решила пополнить атакующую линию забивным нападающим. Будущий соперник украинского гранда в еврокубках попытается подписать Артема Довбика, по итогам досрочно законченного сезона УПЛ стал лучшим бомбардиром чемпионата.
Фенербахче попытается договориться с Довбиков и его нынешним клубом Днепром-1 уже в ближайшие сроки. Клуб из Турции хочет оформить трансфер еще до матча с Динамо в Лиге чемпионов, чтобы игрок провел с командой тренировочный сбор в Австрии (1 – 7 июля).
По информации издания, украинский нападающий тоже не прочь перейти в турецкую Суперлигу.
Польский Лодзь примет первый поединок Динамо против Фенербахче. 27 июля в Стамбуле состоится ответный матч.
Статистика нападающего в прошедшем сезоне
- 25-летний центральный нападающий провел 18 матчей, в которых наколотил 14 голов и сделал 5 результативных передач. Провел на футбольном поле более 1,5 тысяч минут.
- У Довбика уже есть опыт выступлений за границей. Ранее Артем играл в аренде за молдавскую Зарю Бельцы и Сендерйюске, Мидтьюлланд из Дании.
- В августе 2020 года форвард вернулся в украинский чемпионат.
- Ранее сообщалось, что Довбиком интересуются клубы из Италии и Англии.