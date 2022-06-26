Тілом в Італії, але серцем із рідною Україною

Сергій Ребров проводить свою відпустку із родиною в італійському Мілані. Український наставник разом із дружиною не зміг не прийти на мирний мітинг на підтримку рідної країни.

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Українська діаспора, місцеві жителів та усі небайдужі вийшли на головні вулиці Мілана, щоб нагадати світу, що війна в Україні триває. Анна Реброва поділилась короткими відео з акції та вкотре захопилась незламністю українців.

На руках подружжя були синьо-жовті стрічки, а на одній зі світлин пара тримала прапор України.



Ребров на мітингу у Мілані / Скриншот із інстаграму дружини

Відзначимо, що Ребров був ініціатором створення фонду, куди фінансово скидаються українські футболісти, які виступає за кордоном. Про це раніше розповів Руслан Маліновський.

Стало відомо, що Сергій Ребров ще на рік залишається працювати в Аль-Айном. Еміратський клуб активував опцію пролонгації угоди з українським фахівцем на наступний рік. Українець працюватиме точно до кінця червня 2023 року.