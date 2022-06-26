Ще один конкурент на Довбика
Вже 20 липня стамбульський клуб розпочинає свій шлях у Лізі чемпіонів. Першим суперником Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів стане київське Динамо.
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Турецька команда вирішила поповнити атакувальну лінію забивним нападником. Майбутній суперник українського гранда у єврокубках спробує підписати Артема Довбика, який за підсумками достроково закінченого сезону УПЛ став найкращим бомбардиром чемпіонату.
Фенербахче спробує домовитись із Довбиков та його нинішнім клубом Дніпром-1 вже у найближчий термін. Клуб із Туреччини хоче оформити трансфер ще до матчу із Динамо у Лізі чемпіонів, щоб гравець провів із командою тренувальний збір в Австрії (1 – 7 липня).
За інформацією видання, український нападник теж не проти перейти у турецьку Суперлігу.
Польський Лодзь прийме перший поєдинок Динамо проти Фенербахче. 27 липня у Стамбулі відбудеться матч-відповідь.
Статистика нападника у сезоні, що минув
- 25-річний центральний нападник провів 18 матчів, у яких наколотив 14 голів та зробив 5 результативних передач. Провів на футбольному полі понад 1,5 тисячі хвилин.
- Довбик вже має досвід виступів за кордоном. Раніше Артем грав в оренді за молдовську Зорю Бельци та Сендерйюске, Мідтьюлланд із Данії.
- У серпні 2020-го форвард повернувся в український чемпіонат.
- Раніше повідомлялось, що Довбиком цікавляться клуби з Італії та Англії.