На полі була велика битва, – Луческу про вольову перемогу Динамо над Фенербахче у Лізі чемпіонів

Київське Динамо вибило Фенербахче з кваліфікації Ліги чемпіонів. Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу прокоментував перемогу у Стамбулі.

Луческу: Хлопці віддали всі сили на полі

"Містер" розповів, що команда добре підготувалась до матчу-відповіді, розібрала помилки, які були у першому поєдинку з Фенербахче. Тому киянам вдалось витримати стартовий натиск суперника у Стамбулі.

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"Ми зібрали багато інформації і дуже добре підготувалися до цієї гри протягом останніх п'яти днів. Хлопці віддали всі сили на полі. Ми дуже добре організували наш захист, особливо у першому таймі, оскільки знали, що Фенербахче розпочне поєдинок дуже агресивно і пресингуватиме нашу команду. Ми досягли успіху в тому, щоб з цим впоратися, і в другому таймі, як і обговорювали заздалегідь, хотіли вирівняти гру та перемогти", – розповів Мірча Луческу.

"Ми заслужили перемогу у цьому кваліфікаційному раунді"

Румунський наставник Динамо заявив, що обидва колективи видали добротний матч. На думку Луческу, його підопічні заслужили цю перемогу та пройшли у наступний кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів.

Це був дуже хороший матч між двома сильними командами. Я дуже радий, що моя команда змогла підтримати хороший фізичний рівень до кінця матчу. Вважаю, ми заслужили перемогу у цьому кваліфікаційному раунді,

– відповів "Містер".

Також головний коуч Динамо прокоментував вилучення футболіста Фенербахче Юксека, який у першому та другому таймі заробив по жовтій картці та залишив свою команду у меншості.

Юксек припустився багато помилок. Крім того, гра була досить жорсткою, яка потребувала фізичної витривалості: багато довгих передач. Словом, на полі була велика битва,

– підсумував Мірча.

Нагадаємо, що Фенербахче грало у десятьох із 53-ї хвилини зустрічі.

Вольова перемога Динамо