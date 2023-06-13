"Він не мав авторитету": експерт порівняв репутацію Петракова з Ребровим і Шевченком у збірній

Збірна України з футболу провела свій перший матч на чолі з Сергієм Ребровим. "Синьо-жовті" розписали бойову мирову з Німеччиною 3:3.

Український наставник Олег Федорчук порівняв трьох тренерів, які працювали та працюють на чолі головної команди країни. З його слів виявилось, що Олександр Петраков взагалі не мав тренерського авторитету у збірній на відміну від Андрія Шевченка та Сергія Реброва.

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Федорчук: У Петракова була зовсім інша ситуація, ніж у Реброва та Шевченка

Все через те, що Петраков не виділяється своєю футбольною кар'єрою. Репутацію здобув собі лише після того, як привів юнацьку збірну України з футболу U-20 до звання чемпіонів світу-2019.

Також Федорчук розповів про важливість легендарного Реброва на чолі української збірної.

У Петракова була зовсім інша ситуація, ніж у Реброва та Шевченка. Він не мав авторитету і такої великої ігрової кар'єри. Навіть на рівні молоді він ставив лише на результат, щоби підняти свою репутацію. Те саме і в головній збірній, кожен матч був як останній. Постійно нервував, "шурхотів", то грав у три центральні захисники, то в два. У Шевченка було інакше. Він міг дозволити собі займатися побудовою командної гри. Ребров теж не поспішатиме. Він досить вагома постать у нашому футболі,

– сказав Олег Федорчук.

Нагадаємо, що УАФ уклала контракт із Ребровим до кінця липня 2026 року. У першому матчі під його керівництвом команда зіграла внічию з Німеччиною 3:3.

Петраков став заміною Шевченка

Петраков прийняв збірну України після Євро-2020, куди Шевченко довів команду до чвертьфіналу. На цій стадії "синьо-жовті" без шансів програли Англії 0:4.

Спершу Олександр Васильович був виконувачем обов'язків, але вже після 7 матчів очолив головну команду країни по футболу.

До цього працював у різних вікових категоріях збірної – від U-17 до U-20.

Працював на чолі "синьо-жовтих" до кінця 2022 року. УАФ вирішила не продовжувати контракт із наставником, який згодом опинився на чолі збірної Вірменії, та на початку серйозно зашкварився. Він викликав у розташування своєї нової команди гравців, які грають у Росії. Чим викликав гнів та критику зі сторони українців та навіть своїх колег. Навіть після цього він продовжив викликати до збірної гравців із ворожого чемпіонату.

На чолі Вірменії Петраков продовжує давати цікаві та скандальні пресконференції.

Збірна України найближчим часом зіграє два відбіркові матчі на Євро-2024. 16 червня "синьо-жовті" вийдуть на поле проти Північної Македонії, а вже 19 червня команда Реброва зіграє проти Мальти.