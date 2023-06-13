"Він не мав авторитету": експерт порівняв репутацію Петракова з Ребровим і Шевченком у збірній
Джерело:Український футбол
Збірна України з футболу провела свій перший матч на чолі з Сергієм Ребровим. "Синьо-жовті" розписали бойову мирову з Німеччиною 3:3.
Український наставник Олег Федорчук порівняв трьох тренерів, які працювали та працюють на чолі головної команди країни. З його слів виявилось, що Олександр Петраков взагалі не мав тренерського авторитету у збірній на відміну від Андрія Шевченка та Сергія Реброва.
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Федорчук: У Петракова була зовсім інша ситуація, ніж у Реброва та Шевченка
Все через те, що Петраков не виділяється своєю футбольною кар'єрою. Репутацію здобув собі лише після того, як привів юнацьку збірну України з футболу U-20 до звання чемпіонів світу-2019.
Також Федорчук розповів про важливість легендарного Реброва на чолі української збірної.
У Петракова була зовсім інша ситуація, ніж у Реброва та Шевченка. Він не мав авторитету і такої великої ігрової кар'єри. Навіть на рівні молоді він ставив лише на результат, щоби підняти свою репутацію. Те саме і в головній збірній, кожен матч був як останній. Постійно нервував, "шурхотів", то грав у три центральні захисники, то в два. У Шевченка було інакше. Він міг дозволити собі займатися побудовою командної гри. Ребров теж не поспішатиме. Він досить вагома постать у нашому футболі,
– сказав Олег Федорчук.
Нагадаємо, що УАФ уклала контракт із Ребровим до кінця липня 2026 року. У першому матчі під його керівництвом команда зіграла внічию з Німеччиною 3:3.
Петраков став заміною Шевченка
- Петраков прийняв збірну України після Євро-2020, куди Шевченко довів команду до чвертьфіналу. На цій стадії "синьо-жовті" без шансів програли Англії 0:4.
- Спершу Олександр Васильович був виконувачем обов'язків, але вже після 7 матчів очолив головну команду країни по футболу.
- До цього працював у різних вікових категоріях збірної – від U-17 до U-20.
- Працював на чолі "синьо-жовтих" до кінця 2022 року. УАФ вирішила не продовжувати контракт із наставником, який згодом опинився на чолі збірної Вірменії, та на початку серйозно зашкварився. Він викликав у розташування своєї нової команди гравців, які грають у Росії. Чим викликав гнів та критику зі сторони українців та навіть своїх колег. Навіть після цього він продовжив викликати до збірної гравців із ворожого чемпіонату.
- На чолі Вірменії Петраков продовжує давати цікаві та скандальні пресконференції.