Минулого року Олександр Петраков залишив посаду головного тренера збірної України. Спеціаліст не зміг вивести нашу збірну на ЧС-2022 та у дивізіон А Ліги націй.

До теми Петраков у збірній Вірменії: які перспектики у екстренера України у відборі на Євро-2024

Тренер не залишався довго без роботи і швидко був призначений тренером збірної Вірменії. Саме Олександр Васильович поведе її на ігри відбору Євро-2024.

Відкрив двері для представників російського футболу

Нещодавно Петраков оголосив заявку на березневі ігри кваліфікації. Цікаво, що серед викликаних українцем гравців є четверо футболістів, які виступають у чемпіонаті Росії.

Мова про Едуарда Сперцяна, Георгія Арутюняна (обидва – Краснодар), Хорена Байрамяна (Ростов) та Наїра ТІкнісяна (Локомотив). Цікаво, що останній має російський паспорт та виступав за молодіжні збірні країни-терористки, але на дорослому рівні чомусь вирішив згадати про вірменське коріння.

Проукраїнська позиція Петракова

Нагадаємо, що Петраков кілька разів демонстрував свою начебто принципову позицію щодо санкції проти Росії. Подейкують, що сам тренер на початку повномасштабного вторгнення готовий був у лавах ТрО захищати Київ від загарбників.

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Також спеціаліст перейшов на українську мову (принаймні, у спілкуванні з пресою) і неодноразово дякував ЗСУ за захист України. До того ж, під час каденції Олександра Васильовича у збірній України він не викликав жодного гравця з чемпіонату РФ.

Відзначимо, що у першому матчі відбору Вірменія зіграє вдома проти прямого конкурента за вихід на Євро збірної Туреччини (25 березня), а вже за три дні гратиме спаринг проти Кіпру. Окрім турків, суперниками Вірменії у кваліфікації на ЧЄ будуть Хорватія, Латвія та Вельс.