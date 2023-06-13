Німеччина першою розмочила нулі на табло, але згодом отримала три точні удари у відповідь. До 83-ї хвилини Україна вела у рахунку 1:3. Далі "бундестім" увімкнувся та за 8 хвилин забив двічі. Фінальний свисток арбітра зафіксував красиву нічию у надособливому для обох збірних матчі – 3:3.

До теми Феєричний старт Реброва: збірна України не втримала перемогу над Німеччиною у запальному матчі

Це вже більше, аніж просто футбоольний матч

Німецька збірна провела свою ювілейну 1000-ну гру в історії, а для України це була перша гра під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва. Поєдинок був благодійним, які виручені від продажу квитків кошти, за вирахуванням витрат, перерахують на допомогу Україні.

Нагадаємо, що на матчі Німеччина – Україна у Бремені був аншлаг. Уболівальники тепло підтримували обидві національні команди.

Після матчу стало відомо про ще одну добру справи від нашого суперника. Уся німецька збірна виставить свої ігрові футболки на аукціон на платформі MatchWornShirt.

Також до доброї справи долучилась бригада арбітрів у повному складі. Головний рефері матчу Анастасіос Сідіроопулос та його асистенти відмовились від зароблених гонорарів за цей проведений поєдинок. Грецькі судді хочуть, аби їх гроші пішли на допомогу українському народу. А це майже 4 тисячі євро.

Відзначимо, рівень суддівства грецької бригади арбітрів у матчі у Бремені.

Після поєдинку наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров відзначив гру своєї команди та запевнив, що у воротах "бундестім" могло побувати значно більше голів, аніж три. Це була чудова репетиція перед важливими зустрічами.