Фашисти не тут, фашисти – у Кремлі, – російські хокеїсти закликали Росію припинити війну

Усе більше російських спортсменів висловлюють свою підтримку Україні. Хокеїсти клубу Харківські Берсерки, який виступає в УХЛ, зробили жорстку заяву у сторону Кремля.

Хокеїсти клубу: Припиніть кровопролиття і війну

Хокеїсти не могли мовчати, тому висловили свою думку щодо війни в Україні, яку розпочала Росія. Спортсмени перебувають у Харкові, який став одним із найгарячіших точок військових дій.

Оце так Матч Баварії розпочався хвилиною мовчання з гаслом "Stop it, Putin", підтримка Левандовського

Хокеїсти, які виступають у клубі

Єгор Антонов

Олексій Басков

Микита Жигалов

Олексій Зайцев

Микита Канаплін

Микола Кисельов

Філіп Лапков

Артем Лєсніков

Дмитро Пушачов

Данило Тіхоміров

Хлопці звернулись до уряду Росії, Володимира Путіна та російських солдатів, які вдерлись в Україну та зазіхнули на чужі землі. Хокеїсти закликали їх негайно припинити війну, кровопролиття та загарбницькі дії.

Хокеїсти українського клубу назвали Україну другою домівкою та заявили, що справжні фашисти не тут, а у Кремлі.

Цими роками Україна стала для нас, хокеїстів, другою домівкою. І попри тривалу агресію зі сторони Росії до України протягом багатьох років, ми жодного разу не відчули до себе негативу. Фашисти не тут, фашисти – у Кремлі. Дорогі земляки не ставайте учасниками путінських злочинів, протестуйте проти антилюдського путінського режиму,

– сказали хокеїсти.

"Ми пліч-о-пліч з українцями зараз стоїмо на захисті вільного світу. Слава Україні, Слава Вільній Росії!", – йдеться у промові.