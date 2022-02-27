Хокеїсти клубу: Припиніть кровопролиття і війну

Хокеїсти не могли мовчати, тому висловили свою думку щодо війни в Україні, яку розпочала Росія. Спортсмени перебувають у Харкові, який став одним із найгарячіших точок військових дій.

Оце так Матч Баварії розпочався хвилиною мовчання з гаслом "Stop it, Putin", підтримка Левандовського

Хокеїсти, які виступають у клубі

  • Єгор Антонов
  • Олексій Басков
  • Микита Жигалов
  • Олексій Зайцев
  • Микита Канаплін
  • Микола Кисельов
  • Філіп Лапков
  • Артем Лєсніков
  • Дмитро Пушачов
  • Данило Тіхоміров

Хлопці звернулись до уряду Росії, Володимира Путіна та російських солдатів, які вдерлись в Україну та зазіхнули на чужі землі. Хокеїсти закликали їх негайно припинити війну, кровопролиття та загарбницькі дії.

Хокеїсти українського клубу назвали Україну другою домівкою та заявили, що справжні фашисти не тут, а у Кремлі.

Цими роками Україна стала для нас, хокеїстів, другою домівкою. І попри тривалу агресію зі сторони Росії до України протягом багатьох років, ми жодного разу не відчули до себе негативу. Фашисти не тут, фашисти – у Кремлі. Дорогі земляки не ставайте учасниками путінських злочинів, протестуйте проти антилюдського путінського режиму,
– сказали хокеїсти.

"Ми пліч-о-пліч з українцями зараз стоїмо на захисті вільного світу. Слава Україні, Слава Вільній Росії!", – йдеться у промові.