Хокеїсти клубу: Припиніть кровопролиття і війну
Хокеїсти не могли мовчати, тому висловили свою думку щодо війни в Україні, яку розпочала Росія. Спортсмени перебувають у Харкові, який став одним із найгарячіших точок військових дій.
Оце так Матч Баварії розпочався хвилиною мовчання з гаслом "Stop it, Putin", підтримка Левандовського
Хокеїсти, які виступають у клубі
- Єгор Антонов
- Олексій Басков
- Микита Жигалов
- Олексій Зайцев
- Микита Канаплін
- Микола Кисельов
- Філіп Лапков
- Артем Лєсніков
- Дмитро Пушачов
- Данило Тіхоміров
Хлопці звернулись до уряду Росії, Володимира Путіна та російських солдатів, які вдерлись в Україну та зазіхнули на чужі землі. Хокеїсти закликали їх негайно припинити війну, кровопролиття та загарбницькі дії.
Хокеїсти українського клубу назвали Україну другою домівкою та заявили, що справжні фашисти не тут, а у Кремлі.
Цими роками Україна стала для нас, хокеїстів, другою домівкою. І попри тривалу агресію зі сторони Росії до України протягом багатьох років, ми жодного разу не відчули до себе негативу. Фашисти не тут, фашисти – у Кремлі. Дорогі земляки не ставайте учасниками путінських злочинів, протестуйте проти антилюдського путінського режиму,
– сказали хокеїсти.
"Ми пліч-о-пліч з українцями зараз стоїмо на захисті вільного світу. Слава Україні, Слава Вільній Росії!", – йдеться у промові.
- Російські тенісисти Євген Кафельников та Андрій Рубльов теж підтримали Україну.
- Наступним до цих лав доєднався футболіст збірної Росії Федір Смолов, який закликав припинити війну.