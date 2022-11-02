Тоттенхем провів безсонну ніч, але вибив Марсель із ЛЧ: все через феєрверки фанатів суперника

Марсель в останньому 6-му турі групового раунду Ліги чемпіонів зіграв проти Тоттенхема. Обидві команди боролись за квиток у плей-офф ЛЧ.

Напередодні французькі фанати вирішили вибити з колії команду суперника. Уболівальники Марселя дізнались, куди поселився Тоттенхем та вирішили "привітатись" з англійською командою.

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Провокація уболівальників провалилась

Близько 3-ї ночі фанати зібрались біля готелю та влаштували супернику пекельну гостинність. Уболівальники почали запускати феєрверки, щоб порушити сон "шпор".

Фанати Марселя пускали феєрверки біля готелю Тоттенхема: дивіться відео

Однак така провокація провалилась. Марсель перший забив у матчі, але згодом двічі пропустив у другій 45-хвилинці.

Переможний гол Тоттенхем відвантажив у володіння французів вже у компенсований до матчу час. Автором м'яча став Хойб'єрг.

Марсель не лише програв Тоттенхему на очах своїх же уболівальників 1:2, а й закінчив для себе єврокубковий сезон-2022/2023. Підопічні Ігоря Тудора посіли останнє 4-те місце у групі "D", здобувши 6 очок.

Нагадаємо, що між головним наставник та футболістами виник конфлікт. Команда незадоволена роботою та поведінкою Тудора.