Накануне французские фанаты решили выбить из колеи команду соперника. Болельщики Марселя узнали, куда поселился Тоттенхэм и решили поздороваться с английской командой.

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Провокация болельщиков провалилась

Около 3 ночи фанаты собрались возле гостиницы и устроили сопернику адское гостеприимство. Болельщики начали запускать фейерверки, чтобы нарушить сон "шпор".

Фанаты Марселя пускали фейерверки возле гостиницы Тоттенхэма: смотрите видео

Marseille fans letting off fireworks at 3am this morning outside the Tottenham players’ hotel



: @Fatih2mars pic.twitter.com/SPSm3UjbWL — Get French Football News (@GFFN) November 1, 2022

Однако такая провокация провалилась. Марсель первый забил в матче, но впоследствии дважды пропустил во второй 45-минутке.

Победный гол Тоттенхэм отгрузил во владение французов уже в компенсированное к матчу время. Автором мяча стал Хойберг.

Марсель не только проиграл Тоттенхэму на глазах своих болельщиков 1:2, но и закончил для себя еврокубковый сезон-2022/2023. Подопечные Игоря Тудора заняли последнее 4 место в группе "D", получив 6 очков.

Напомним, что между главным наставником и футболистами возник конфликт. Команда недовольна работой и поведением Тудора.