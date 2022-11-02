Марсель – Тоттенхем 1:2
Голи: Шбемба, 45+2 – Лангле, 54, Хойб'єрг, 90+5
2 листопада відбулись усі два матчі найдраматичнішої групи "D". Одразу усі чотири команди претендували на усі чотири позиції, пише 24 канал.
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Поєдинок розпочався з моменту від Марселя. Льоріс відмінно потягнув удар від Санчеса.
На екваторі першого тайму проблеми виникнули у Тоттенхема. Сон Хін Мін не зміг продовжити зустріч через травму. Замість одного з лідерів "шпор" на полі з'явився Ів Біссума.
Майже усі перші 45 хвилин англійський клуб захищався. Ще один гарний момент змарнували господарі. Верету пробив після відскоку м'яча через "пожежу" у штрафному майданчику суперника. Але знову на місці був Льоріс.
Вже у компенсований до першого тайму час Марсель досягнув свого. На другій доданій хвилині рахунок у матчі став 1:0 на користь французів.
Верету зробив ідеальну верхову подачу, адресатом якої став Мбемба. Шансель був зовсім вільним у штрафному суперника та головою пробив повз Льоріса. Уго вперше вийняв м'яч із сітки своїх володінь. Гол у роздягальню від Марселя.
Відео голу Марселя
Тоттенхем не склав руки, а відповів ударом Кейна. Гаррі пробив під поперечину – голкіпер потягнув потужний постріл нападника збірної Англії.
Перерва пішла на користь Тоттенхему. Вже на 54-й хвилині Перішич пішов виконувати стандарт. Найкраще на другому поверсі зіграв Лангле, який головою зрівняв рахунок у матчі 1:1.
Як Тоттенхем зрівняв рахунок: дивіться відео
Марсель відповів ударом Харіта.
На 65-й хвилині Тоттенхем міг вперше у поєдинку повести у рахунку. Але гол Кейна не зарахували через офсайд.
Шалена кінцівка матчу
Команди видали божевільну кінцівку матчу. Хойб'єрг поцілив у поперечину воріт Тоттенхема.
Марсель міг забивати вже у наступній атаці. Харіт обіграв суперника на ривку та впритул пробивав по воротах Льоріса. Якби не Перішич, який прибіг підстрахувати захисників, голкіперу "шпор" можна було б лише поспівчувати. Іван собою заблокував постріл.
На 87-й хвилині господарі мали 100-відсоткову нагоду забити. Колашинац впритул розстрілював головою ближній кут воріт Тоттенхема. Не зрозуміло, як не забив Сеад та навіть не потрапив у рамку воріт. За голову схопилась уся команда.
На п'ятій доданій хвилині Тоттенхем вибіг у стрімку контратаку, яку потужним ударом закінчив Хойб'єрг.
Тоттенхем вирвав перемогу у Марселя 1:2. Такий результат став фатальним для французів у боротьбі за продовження виступів у Лізі чемпіонів.
- Французький клуб Ігоря Тудора за підсумками групового раунду посів останнє4-те місце, маючи у своєму активі 6 очок. Марсель вилітає з єврокубків.
- Айнтрахт та Тоттенхем пробились у плей-офф Ліги чемпіонів.