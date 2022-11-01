Конфлікт спалахнув між футболістами та головним тренером команди. Після мирової 2:2 команда висловила свої претензії Ігорю Тудору. Гравця не подобається те, як наставник керує командою.

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У клубі великі проблеми

Як повідомляло видання LaProvence, раніше у Марселя вже виникали такі проблеми. Досвічені гравці клубу хотіли зустрітись з президентом Марселя, щоб обговорити роботу Тудора.

Головний тренер дозволяє собі публічно критикувати футболістів, використовуючи грубу лайку. Інколи навіть доходило до божевільних криків.

Також наставник начебто не збирається давати деяким втомленим футболістам відпочинок, а його заміни ніяк позитивно не впливають на гру команди.

Вже 1 листопада Марсель прийме Тоттенхем в останньому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Щоб пробитись у плей-офф ЛЧ французам потрібно лише перемагати "шпор".