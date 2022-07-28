Вболівальник Фенербахче атакували соцмережі Динамо: фани допустили одну велику помилку

Схоже, що вболівальник Фенербахче не змогли прийняти поразку свого клубу. Тож прихильник стамбульської команди вирішили помститися.

Марна спроба

Вболівальники турецького клубу заспамили коментарі Динамо словами підтримки путіна та росії. Проте вони дещо помилилися, оскільки сплутали київську команду з московською.

До теми На Фенербахче чекає покарання за кричалку про путіна: УЄФА розпочала розслідування

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Нагадаємо, що під час матчу другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Фенербахче – Динамо, який відбувся 27 липня на стадіоні у Стамбулі, місцеві фанати співали оди путіну.

Клуб відреагував на поведінку своїх прихильників, він наголосив, що засуджує дії фанів.

Та покарання стамбульському клубу все ж таки не оминути. УЄФА відкрила дисциплінарне розслідування. Фенербахче може бути оштрафований через цей інцидент.

Посол України в Туреччині Василь Боднар розкритикував ганебну поведінку на трибунах у Стамбулі.