Чемпіон світу і володар Золотого М'яча зіграє у благодійному матчі Шевченка на підтримку України

Амбасадори UNITED24 продовжують збирати команди на виставкову гру заради своєї Батьківщини. Черговим гостем зустрічі стане легенда збірної Італії.

Наприкінці травня Президент України Володимир Зеленський зустрівся із легендами нашого футболу Андрієм Шевченком та Олександром Зінченком. Обидва є амбасадорами платформи UNITED24.

До теми Зеленський анонсував благодійний футбольний матч в Лондоні із Шевченком та Зінченком

За підсумком зустрічі голова держави анонсував благодійний футбольний матч у Лондоні Game4Ukraine. Шевченко та Зінченко зберуть друзів для виставкової гри, метою якої буде допомога Україні.

Італійська легенда в грі

Раніше було анонсовано, що у матчі зіграють Жерар Піке та Кларенс Зеедорф. Тепер же оголосили нового зіркового учасника зустрічі. Ним стане легендарний захисник Фабіо Каннаваро.



Фабіо Каннаваро зіграє у благодійній грі заради допомоги Україні / Game4Ukraine

Італієць виступав за свою кар'єру у Наполі, Пармі, Інтері. Ювентусі, Реалі та Аль-Ахлі. Також Фабіо відіграв аж 136 матчів за збірну Італії, відзначившись двома голами. Головні досягнення Каннаваро у футболі наступні:

чемпіон світу-2006

володар Золотого М'яча-2006

володар Кубка УЄФА-1999

дворазовий чемпіон Іспанії (2007, 2008)

дворазовий чемпіон Європи U21 (1994, 1996)

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На що підуть кошти з матчу

Усі виручені від матчу кошти будуть направлені на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині. Навчальний заклда був майже зруйнований російськими окупантами у березні 2022 року.

Нагадаємо, що Шевченко і Зінченко пов'язані з Лондоном. Свого часу Андрій виступав за Челсі, тоді як Олександр зараз грає за Арсенал. Благодійний матч Game4Ukraine відбудеться 5 серпня на стадіоні "Стемфорд Брідж". Початок – о 19:00 за київським часом.

. UNITED24 – благодійна платформа, створена за ініціативи Президента України Володимира Зеленського. Її ціль – збір коштів на допомогу Україні у війні в наступних сферах: оборона та розмінування, гуманітарна та медична допомога, відбудова міст.