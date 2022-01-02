Евертон представить Миколенка перед матчем проти Брайтона
2 січня 2022 , 14:58Читать новость на русском
Джерело:твітер Евертона
Евертон 1 січня офіційно оголосив про підписання Віталія Миколенка. Уболівальникам захисника представлять перед наступним матчем АПЛ.
Перша поява перед уболівальниками
2 січня Евертон вдома прийматиме Брайтон у рамках 21-го туру англійської першості. Віталій Миколенко не зможе дебютувати у футболці "ірисок" через регламент АПЛ.
Читайте також Миколенко засмучений, що не зміг нормально попрощатись з Динамо
Однак українець вийде на газон домашньої арени "Ґудісон-Парк". Перед матчем Евертон представить уболівальникам новачка команди.До слова. Поєдинок Евертон – Брайтон розпочнеться о 16:00.
До цієї зустрічі новий клуб Миколенка йде 15-м в АПЛ, маючи у своєму доробку 19 очок.
Трансфер Миколенка в Евертон
- Віталій Миколенко став першим новачком команди у новому 2022 році.
- Динамо заробило на трансфері захисника понад 20 мільйонів євро. Футболіст підписав угоду з "ірисками" до кінця червня 2026 року.
- Гравець збірної України виступатиме під 19-м номером.
- Миколенко попрощався з Динамо та привітав нових фанатів.
- Скаут Алекс Великих назвав унікальність вже колишнього оборонця київського клубу.