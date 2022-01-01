Миколенко оголосив про новий етап у кар'єрі

Миколенко у своєму інстаграмі опублікував відео найкращих моментів у Динамо. Гравець зазначив, що в Києві він був щасливий від першого дня в академії.

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"Сьогодні настав день, коли я хотів би оголосити про мій новий етап у кар'єрі. Я покидаю свою рідну команду – київське Динамо, в якому я був щасливий щодня, починаючи з академії до останнього матчу у футболці улюбленого клубу", – написав Миколенко.

Футболіст подякував президенту Динамо Ігорю Суркісі, партнерам по команді та головному тренеру Мірчі Луческу.

Окрема подяка кожному вболівальнику Динамо, всім, хто приходив на стадіон або підтримував мене та команду за його межами. Бажаю Динамо надалі лише перемог, трофеїв та удачі,

– заявив футболіст.

Миколенко зазначив, що хотів спробувати свої сили в англійській Прем'єр-лізі.

"У мене як гравця є великі футбольні амбіції. І тому дуже хочу спробувати себе в англійській Прем'єр-лізі. Для мене це виклик, нові відчуття, заряд емоцій. Ще раз, дякую, всій динамівській родині. Завжди пам'ятатиму вашу підтримку та любов", – резюмував оборонець.

Миколенко перейшов до Евертона