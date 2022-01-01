Миколенко: Завжди мріяв грати у Прем'єр-лізі

Миколенко зізнався, що завжди мріяв грати в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ). Футболіст переконаний, що стиль АПЛ підійде йому.

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"Я завжди мріяв грати у Прем'єр-лізі. Англійський футбол – це місце, де зародилася гра, і я думаю, що він дуже добре підійде для моєї гри", – сказав Віталій.

Миколенко сподівається, що продовжить розвиватися як футболіст в Евертоні.

Мені 22 роки, але я не почуваюся молодою людиною. У мене є досвід гри на європейському рівні, і я сподіваюся, що продовжуватиму вдосконалюватися як гравець,

– заявив Віталій.

Також українець звернув увагу на фанатів Евертона.

"Я дуже радий можливості зіграти перед нашими вболівальниками в Евертоні. Я бачив кілька останніх ігор на "Гудісон Парк", і вони були неймовірні. Вони неймовірні фанати, перед якими я відчуваю велику відповідальність", – резюмував Миколенко.

Миколенко перейшов до Евертона