Еріксен розповів, що сказав своїй жінці дорогою у лікарню після зупинки серця на Євро-2020
Джерело:The Guardian
Футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен переніс зупинку серця під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії. Гравця оперативно доставили в лікарню прямо зі стадіону. Еріксен розповів про розмову зі своєю дружиною Сабріною.
Еріксен хотів закінчити кар'єру
29-річний Еріксен розповів, що дорогою до лікарні сказав Сабріні, що, ймовірно, закінчить кар'єру футболіста.
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Дорогою до лікарні я сказав дружині Сабріні, що, можливо, закінчу кар'єру. Але через два дні все змінилося,
– сказав данець.
За словами Крістіана, у день зупинки серця він усвідомлював те, що сталося з ним.
"Потім почалися обстеження, почали з'являтися питання: "Чи я зможу? Чи вийде у мене?" Згодом я йшов на поправку у тому плані, що якщо результати медобстежень будуть нормальними, то я зможу поступово повернутися у футбол", – розповів гравець.
Еріксен додав, що зробив безліч тестів, щоб перевірити, як його серце реагує на фізичні вправи.
"На щастя, нічого не виявилося, все склалося добре. Щомісяця я міг збільшувати навантаження і потім почати грати", – резюмував Крістіан.
Еріксен повертається у футбол
- Попередній клуб Еріксена Інтер взимку 2021-го року розірвав контракт з футболістом.
- Міланці відмовилися від його послуг, адже після Євро-2020 йому імплантували кардіостимулятор, з яким заборонено грати в Італії.
- Еріксен втратив свідомість під час матчу Євро-2020 і переніс зупинку серця.
- Наприкінці 2021-го року Крістіан повернувся до тренувань на футбольному полі. Він працював у данському клубі Оденсе.
- Нещодавно він уклав контракт з англійським клубом Брентфорд.