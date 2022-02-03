ФІФА вимагатиме від усіх гравців, які поїдуть на чемпіонат світу, пройти обстеження, щоб виявити можливі ризики зупинки серця.

Однак у ФІФА уточнили, що таке рішення не завадить Крістіану Еріксену зіграти на турнірі в Катарі цього року. Про своє бажання виступити на турнірі заявляв і сам Еріксен.

Еріксену встановили імплантований кардіовертер-дефібрилятор для стимуляції серцевої активності. Зробили це після того, як на матчі чемпіонату Європи проти збірної Фінляндії в Еріксена стався серцевий напад. Футболіст знепритомнів та впав. Його серце зупинилося, і медики проводили реанімацію прямо на полі.

Після цього Еріксен пройшов курс реабілітації. Але коли йому встановили дефібрилятор, він не зміг продовжити кар'єру в італійському Інтері. Адже місцеві закони забороняють виступати футболістам на професійному рівні з кардіостимулятором.

Варте уваги Еріксен записав відео в підтримку для 9-річної дівчинки, якій теж мають поставити дефібрилятор

Лише наприкінці січня 2022 року Еріксен підписав контракт з англійським Брентфордом. І зараз набирає форму. Коли він зможе дебютувати за новий клуб – поки невідомо.

Варто нагадати, що збірна Данії гарантувала собі участь у чемпіонаті світу, який в листопаді стартує в Катарі.