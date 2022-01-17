Еріксен може перейти в клуб АПЛ: футболіст переніс зупинку серця на Євро-2020

Футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен повертається до клубної кар'єри після того, як покинув міланський Інтер. Півзахисник близький до повернення в англійську Прем'єр-лігу.

Брентфорд пропонує контракт Еріксену

Еріксен має декілька пропозицій продовжити кар'єру у Європі, але схиляється до того, щоб повернутися в АПЛ. У його послугах зацікавлений новачок Прем'єр-ліги – Брентфорд.

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Повідомляється, що клуб веде переговорити з футболістом. Брентфорд запропонував 29-річному данцю контракт на 6 місяців з можливістю продовження ще на рік.

Еріксен повертається в АПЛ

Крістіан вже виступав у Прем'єр-лізі за лондонський Тоттенхем. Гравець захищав кольори "шпор" з 2013 до 2020 року.

Після цього Еріксен приєднався до Інтера, але взимку 2021-го року міланці розірвали контракт з футболістом. Наразі півзахисник у статусі вільного агента.

Інтер вимушено відмовився від послуг Еріксена, адже після Євро-2020 йому імплантували кардіостимулятор, з яким заборонено грати в Італії.

Як відомо, футболіст втратив свідомість під час матчу Євро-2020 між Данією та Фінляндією. Футболіст переніс зупинку серця.

Від трагічних наслідків Еріксена врятував капітан збірної Данії Сімон К'яєр.

Наприкінці 2021-го року Крістіан повернувся до тренувань на футбольному полі. Він працював у данському клубі Оденсе.