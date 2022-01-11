Парижани перебувають у пошуках заміни Кіліану Мбаппе, який дуже близький до переходу в Реал. Джерело переконує, що одним із варіантів став Роналду.
До слова Кріштіану Роналду хоче покинути Манчестер Юнайтед
36-річний португалець незадоволений станом справ у англійському клубі, який посідає лише 7 місце у чемпіонаті Англії. Нещодавно Роналду обговорив зі своїм агентом Жорже Мендешем різні варіанти продовження кар'єри.
Якщо трансфер відбудеться, столичний гранд сформує галактичний дует Мессі-Роналду. Гравці на двох мають аж 12 "Золотих м'ячів".
Роналду та Манчестер Юнайтед
- У минулому році португалець несподівано повернувся у Манчестер Юнайтед, за який виступав із 2003 – 2009 роки. До переходу виступав за туринський Ювентус.
- Контракт нападника з "червоними дияволами" розрахований до кінця червня 2023-го. В угоді є опція пролонгування співпраці ще на один рік.
- У поточному сезоні Роналду забив 14 м'ячів і зробив 3 результативні передачі у 21 матчі МЮ у всіх турнірах.