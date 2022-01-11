Парижани перебувають у пошуках заміни Кіліану Мбаппе, який дуже близький до переходу в Реал. Джерело переконує, що одним із варіантів став Роналду.

До слова Кріштіану Роналду хоче покинути Манчестер Юнайтед

36-річний португалець незадоволений станом справ у англійському клубі, який посідає лише 7 місце у чемпіонаті Англії. Нещодавно Роналду обговорив зі своїм агентом Жорже Мендешем різні варіанти продовження кар'єри.

Якщо трансфер відбудеться, столичний гранд сформує галактичний дует Мессі-Роналду. Гравці на двох мають аж 12 "Золотих м'ячів".

Роналду та Манчестер Юнайтед