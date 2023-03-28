Новим суперником поваленого Усиком боксера стане американець Джермейн Франклін. Поєдинок відбудеться 1 квітня на арені О2 в Лондоні.

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Джошуа: Я б однозначно насолоджувався можливістю битися з ним знову

Напередодні цього двобою Ей Джей пригадав поразки від українського суперника та навіть заявив, що був би не проти втретє вийти у ринг проти Усика.

Я двічі програв Усику. Я підвів багатьох людей, тому нормально сприймаю критику. Я її заслужив. Я завжди покладаю на себе великі очікування, але в особі Усика я отримав справді дуже сильного суперника. Я б однозначно насолоджувався можливістю битися з ним знову,

– сказав Джошуа.

Нагадаємо, що перший поєдинок Усик – Джошуа відбувся 25 вересня 2021 року. Боксери провели увесь 12-раундовий шлях на арені "Тоттенхем", Олександр святкував перемогу за одноголосним рішенням суддів – 117:112, 116:112 та 115:113.

20 серпня 2022 року Ентоні спробував взяти реванш, але Олександр знову був сильнішим. Хоча друга зустріч була значно складнішою для українця. І знову Усик здобув перемогу за роздільним рішенням суддів – 113:115, 115:113 та 116:112.