Емоції Петракова після перемоги збірної України над Шотландією: неймовірне відео
Олександр Петраков – один із головних героїв перемоги України над Шотландією. Наставник емоційно зустрів фінальний свисток, який зафіксував успіх "синьо-жовтих".
Ці емоції не передати словами
Олександр Петраков емоційно зустрів фінальний свисток головного арбітра матчу з Нідерландів. Наставник "синьо-жовтих" обернувся до своєї лави запасних та трибун "Гемпден Парк", радісно підійнявши руки до гори. Супроводжувались ці щасливі дії криком, пише 24 канал.
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Той момент, коли слова тут зайві, це просто потрібно побачити. Важливість цієї перемоги можна було прочитати в емоціях українського спеціаліста.
Відео емоцій Петракова після перемоги збірної
Емоції Олександра Петракова / Фото з інстаграму zbirna.ua
Відзначимо, що на післяматчевій пресконференції Петраков відзначив роботу своїх підопічних та присвятив цю перемогу українському народу, військовим, які щодня мужньо захищають нашу країну від окупанта.
Також Олександр Васильович зауважив, що гра забрала у нього усі емоції, тому наставник вже був дуже спокійним, коли відповідав на питання журналістів після перемоги.
Як збірна України переграла Шотландію: головне
- "Синьо-жовті" не залишились без підтримки 12-го гравця. Майже три тисячі українських уболівальників заповнили трибуни у Глазго. Під час поєдинку українці нагадали усьому світу про війну в Україні, скандуючи "ЗСУ".
- Перша частина зустрічі закінчилась перемогою підопічних Петракова. На 33-й хвилині Ярмоленко на правах капітана вивів збірну уперед. Андрій красиво перекинув голкіпер після геніального асисту з глибини поля від Руслана Ярмоленка.
- По перерві українцям вдалось швидко подвоїти перевагу. Яремчук найкраще зіграв на другому поверсі та головою перевів м'яч у сітку воріт Шотландії після верхової передачі від Олександра Караваєва.
- Далі шотландці перехопили ініціативу та відквитали один гол після грубої помилки українського голкіпера Георгія Бущана.
- Вже у компенсований арбітром до матчу час забив Довбик. Артем вже за доброю традицією забив на останніх секундах зустрічі. Гольову передачу на забивного нападника віддав Олександр Зінченко.
- У підсумку – 1:3 звитяга "синьо-жовтих".
- 5-го червня збірна України зіграє на виїзді проти Уельсу у фінальній битві за путівку на чемпіонат світу-2022 у Катар.