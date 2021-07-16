Світоліна вийшла заміж за Монфіса: перші фото з весілля
16 липня 2021 , 18:35Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Юліана Світоліна
Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна 16 липня вийшла заміж. Світоліна одружилася з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.
Світоліна та Монфіс одружилися у Швейцарії
Юліан Світолін, брат нареченої, опублікував перші світлини з весілля. Еліна Світоліна та Гаель Монфіс одружилися у швейцарському Ньйоні.
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Весілля Світоліної та Монфіса / Фото instagram.com/svitolin
Весілля Світоліної та Монфіса / Фото instagram.com/svitolin
Весілля Світоліної та Монфіса / Фото instagram.com/svitolin
Весілля Світоліної та Монфіса / Фото instagram.com/svitolin
Що відомо про Світоліну та Монфіса
- Роман українки з французом розпочався у 2019 році. Хоча до того Монфіс неодноразово з'являвся на матчах Світоліної.
- На початку 2021 року Світоліна заявила, що більше не зустрічається з Монфісом. За її словами, вони з Монфісом зробили перерву у стосунках.
- Навесні на спільній сторінці Світоліної та Монфіса в інстаграм почали з'являтися дописи. Згодом француз зробив пропозицію руки та серця Світоліній.
- Гаель подарував українці коштовну обручку, вартість якої склала 700 тисяч євро. Після цього українка ще й похизувалась новенькою автівкою.