Заєць перервав тенісний матч

Упродовж другого сету на корт вибіг заєць і провів на ньому декілька секунд. Схоже, вухастий вирішив оцінити стан трави.

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Запевнившись, що трава більше підходить для тенісу, аніж їжі – заєць почав давати драпака від людей.

Зокрема, лінійний суддя намагався схопити його руками, але чотирилапий продемонстрував спритність та втік за межі корту.