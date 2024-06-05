Ми знову зустрілись, – Світоліна занепокоїла світлиною із МРТ після вильоту із Ролан Гаррос

Перша ракетка України Еліна Світоліна у четвертому колі покинула Ролан Гаррос. Тепер українська тенісистка займається своїм здоров'ям.

У своїх соцмережах тенісистка виклала світлину із медичного центру, куди вирушила після Ролан Гаррос. На Еліну Світоліну чекало МРТ, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Відбере звання Світоліної: 21-річна тенісистка стане першою ракеткою України після Ролан Гаррос

Що відомо про травму спини в українки

Українська спортсменка коротко підписала фото.

Ми знову зустрілися,

– написала Світоліна на фото.



Світоліна зробила МРТ / Скриншот із соцмереж тенісистки

Ще після вильоту із Відкритого чемпіонату Франції Еліна розповіла про свій фізичний стан та проблеми зі спиною, які її турбують вже протягом певного часу. Світоліна зізналась, що далеко не на усі процедури її спина реагує нормально. Тому перед кожним ігровим блоком вона робить обстеження, щоб побачити, чи є покращення, чи ні.

Від чого залежить рішення тенісистки, чи дати спокій травмованій спині на декілька тижнів. Наразі перша ракетка України трохи відпочине перед трав'яними турнірами.

Зараз я трохи відпочину, наскільки зможу, тому що трав'яний сезон уже на носі. Але я спробую подбати про себе, наскільки буде можливість. Звичайно, я не молодію, тому мені треба для цього трохи більше часу,

– розповідала Світоліна на пресконференції РГ.

Відзначимо, що після закінчення РГ-2024 Світоліна втратить статус першої ракетки країни, якою стане Марта Костюк.

Як Еліна Світоліна виступала на Ролан Гаррос-2024