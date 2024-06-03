Еліна Світоліна – Єлена Рибакіна 0:2 (4:6, 3:6)
Тенісистки вчетверте протистояли на корті одна одній. Поєдинок тривав 1 годину 11 хвилин, після чого між суперницями, на жаль, поновився паритет, пише 24 Канал.
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На початку матчу українка віддала свою подачу, проте одразу змогла зробити брейк у відповідь. Вирішальним став п'ятий гейм, у якому Світоліна відіграла лише один з двох брейк-поінтів. Надалі тенісистки захищали свою подачу, тож усе закінчилося з рахунком 4:6.
У другому сеті Еліна знову програла перший гейм, але не змогла відповісти брейком. У дев'ятому геймі представниця Казахстану заробила матчбол на подачі Світоліної та з другої спроби його реалізувала – 3:6.
Дивіться відеоогляд матчу Світоліна – Рибакіна
Протягом матчу Еліна Світоліна зробила п'ять ейсів при трьох подвійних помилках, реалізувала два з трьох брейк-поінтів та виграла 5 із 10 геймів на своїй подачі.
Зазначимо, що у чвертьфіналі Єлена Рибакіна зустрінеться з Ясміне Паоліні. Поєдинок заплановано на 4 червня.