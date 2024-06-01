Еліна Світоліна – Ана Богдан 2:0 (7:5, 6:2)
Тоді Світоліна зазнала прикрої поразки у матчевому протистоянні Україна – Румунія. Тож перша ракетка України сподівалася здобути реванш та продовжити виступ на Ролан Гаррос, пише 24 Канал.
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Третя перемога Світоліної на Ролан Гаррос
Матч тенісисток розпочався пізніше запланованого через сильний дощ. У другому сеті зустріч теж довелося зупиняти на 30 хвилин.
У першій партії на корті точилася рівна боротьба. За рахунку 6:5 на користь Світоліної українка зробила ще один брейк та виграла сет – 7:5.
Другий сет румунка розпочала з виграного гейму. Однак потім Еліна практично не помилялася та впевнено перемогла з рахунком 6:2.
Для перемоги Світоліній вистачило півтори години ігрового часу. Світоліна реалізувала 70% брейкпоїнтів – 7 з 10, а румунка лише 4 з 9.
Українка вчетверте в кар'єрі пробилася до четвертого кола Ролан Гаррос. У 1/8 фіналі суперницею першої ракетки України буде Єлєна Рибакіна з Казахстану.
Турнірний шлях Світоліної на Ролан Гаррос
- Еліна Світоліна стартувала на Відкритому чемпіонаті Франції з перемоги над чеською тенісисткою Кароліною Плешаковою – 2:1 (3:6, 6:4, 6:2).
- У 1/16 українка зустрілася з представницею Франції Діан Паррі. Непростий матч завершився перемогою Світоліної – 2:0 (6:4, 7:6(3)).