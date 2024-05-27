Еліна Світоліна — Кароліна Плішкова 2:1 (3:6, 6:4, 6:2)
Матч тривав майже дві години. Українка програла в першому сеті, однак згодом перехопила ініціативу, що допомогло їй перемогти, пише 24 канал.
Феєричний камбек Світоліної
Українська тенісистка розпочала матч з переваги, але в підсумку першого сету поступилася суперниці. У другому сеті Світоліна взяла реванш і здобула перемогу. У вирішальному третьому сеті українка впевнено поставила крапку в матчі і здолала суперницю.
Протягом поєдинку Світоліна продемонструвала три подачі навиліт, дві подвійні помилки та реалізувала 7 з 13 брейків. Її суперниця, Плішкова, відповіла трьома ейсами, 5 подвійними помилками та 5 з 10 брейкпоїнтів.
Відеоогляд матчу Світоліна – Плішкова
Відкритий чемпіонат Франції-2024 з тенісу триватиме до 9 червня.