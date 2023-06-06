Не збираюся продавати країну заради симпатій глядачів: Світоліна відреагувала на свист трибун
Джерело:The Tennis Letter
Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала реакцію глядачів на її ігнорування білоруски Аріни Сабалєнко. "Королева тенісу" вчергове продемонструвала чітку позицію по відношенню до представників країн-терористок.
Еліна Світоліна покинула Ролан Гаррос на стадії чвертьфіналу, програвши матч представниці Білорусі Аріні Сабалєнко. Після поєдинку українка не потиснула руку другій ракетці світу, яка підтримує диктатора Лукашенка.
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Чітке пояснення Світоліної
Французька публіка вчергове підтримала представницю країни-агресорки, освиставши нашу тенісистку. Проте Еліна дуже гідно прокоментувала поведінку глядачів.
Я не дуже звертаю увагу на свист із трибун. Я не долар, щоб усім подобатися. У мене є моя позиція і я її дотримуюся. Я не збираюся продавати свою країну заради симпатій глядачів,
– сказала Світоліна.
Українська тенісистка довела, що не збирається загравали з публікою заради оплесків. Еліна має чітку патріотичну позицію, яку демонструє під час своїх виступів на турнірах.
Нагадаємо, що у 1/16 фіналу відкритого чемпіонату Франції Світоліна не потиснула руку росіянці Анні Блінковій. А менеджерка української тенісистки прийшла на матч у футболці з написом "Rus|Ні Peaсe|Да".
Позиція Сабалєнко щодо війни в Україні
- Нагадаємо, що білоруська тенісистка щоразу намагається уникати незручних питань про війну.
- Білоруска на словах ніби не підтримує війну, а от засудити агресора в неї не вистачає духу.
- Ба більше, коли Сабалєнко запитали щодо ракетних обстрілів України з території Білорусі вона взагалі відмовилася відповідати.
- Це й не дивно, оскільки у 2020 році тенісистка підтримала Лукашенка під час розгону опозиції.
- Білоруський диктатор надсилає особисті поздоровлення тенісистці після перемог на турнірах.