Екстренер Кличка вщент розкритикував підготовку Ломаченка до бою

Колишній тренер ексчемпіона світу з боксу у важкій вазі Володимира Кличка Сергій Городнічєв порівняв підготовку свого підопічного та Василя Ломаченка. Спеціаліст розкритикував Ломаченка.

Критика у сторону Ломаченка

На думку Сергій Городнічєва, Василь Ломаченко неправильно готується до поєдинків. Наставник впевнений, що 33-річний український боксер даремно витрачає час на плавання та біг на великі дистанції.

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Спеціаліст порівняв його підготовку з роботою його колишнього підопічного Володимира Кличка. На його думку, боксери кардинально інакше готуються до боїв, але функціональна підготовка в обох на однаковому високому рівні.

Вася бігає 40 кілометрів, а Кличко жодного. Той дихає 12 раундів і цей. Папа вирішив, що йому треба бігати, а Кличко вирішив, що йому не треба бігати. І все. Що, погано Вова дихає 12 раундів? І Вася, який бігає 40 кілометрів і плаває,

– заявив тренер.

Городнічєв не бачить сенсу проводити такі тренування, які можуть завдати додаткових травм: "Там просто суглоби вбиваються. Чому плечова губа відривається? В основному це у волейболістів така травма. Висока підняття руки при навантаженні великий – це ж плавання. Суглоби, губи рвуться, також тут присутній різкий рух".

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