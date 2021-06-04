Екстренер Кличка вщент розкритикував підготовку Ломаченка до бою

Колишній тренер ексчемпіона світу з боксу у важкій вазі Володимира Кличка Сергій Городнічєв порівняв підготовку свого підопічного та Василя Ломаченка. Спеціаліст розкритикував Ломаченка.
Критика у сторону Ломаченка
На думку Сергій Городнічєва, Василь Ломаченко неправильно готується до поєдинків. Наставник впевнений, що 33-річний український боксер даремно витрачає час на плавання та біг на великі дистанції.
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Спеціаліст порівняв його підготовку з роботою його колишнього підопічного Володимира Кличка. На його думку, боксери кардинально інакше готуються до боїв, але функціональна підготовка в обох на однаковому високому рівні.
Вася бігає 40 кілометрів, а Кличко жодного. Той дихає 12 раундів і цей. Папа вирішив, що йому треба бігати, а Кличко вирішив, що йому не треба бігати. І все. Що, погано Вова дихає 12 раундів? І Вася, який бігає 40 кілометрів і плаває,
– заявив тренер.
Городнічєв не бачить сенсу проводити такі тренування, які можуть завдати додаткових травм: "Там просто суглоби вбиваються. Чому плечова губа відривається? В основному це у волейболістів така травма. Висока підняття руки при навантаженні великий – це ж плавання. Суглоби, губи рвуться, також тут присутній різкий рух".
Поєдинок Ломаченко – Накатані: що відомо
- На початку травня 2021 року промоутерська компанія Top Rank підтвердила бій та опублікувала промо поєдинку.
- Ломаченко вперше вийде на ринг після болючої поразки від американця Теофімо Лопеса. Після фіаско українець втратив усі свої титули та шанс називатись абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.
- Накатані також у пасиві має поразку від Лопеса.
- 10 травня боксер з України вже вилетів у США, щоб розпочати підготовку до бою. Ломаченко активно тренується на узбережжі Тихого океану та навіть підійняв прапор Білгород-Дністровського на американській землі. Такий вчинок викликав багато негативних відгуків від місцевих.
- 2 червня стало відомо, що поєдинок, який відбудеться 26 червня на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі, буде з глядачами. Близько 4-х тисяч щасливчиків зможуть побачити двобій на власні очі.