У вівторок, 15 грудня, українські борчині поборолись за нагороди у фінальних сутичках на індивідуальному Кубку світу з вільної боротьби. Дівчата везуть в Україну три нагороди. Ще медалі розіграють 16 грудня.

Першу медаль для української жіночої збірної принесла Лілія Маланчук. Впевнену ходу дівчини у категорії до 50 кілограмів у фіналі зупинила бронзова призерка чемпіонату світу серед дорослих та ЧС U-23 з Росії Катерина Полещук. Більш досвідчена суперниця виявилась сильнішою за українку. Зустріч завершилась із рахунком 0:10 на користь росіянки. Маланчук здобула срібну нагороду, пише 24 канал.

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Тричі на п'єдесталі

Після поразки від Анастасії Григор'євої в 1/2 фіналу Інна Прокопевнюк боролась за бронзову медаль. ЇЇ суперницею у вазі до 62 кілограмів стала представниця Німеччини Луїза Немеш. Німкеня стала сильною суперницею для українки. Але Інна показала справжній характер та вирвала перемогу 3:1. Ця нагорода стала другою для України.

Останню нагороду цього дня для української команди здобула Алла Белінська. Вона у вазі до 72 кілограмів взяла гору над росіянкою Євгенією Захарченко – 6:2.

У середу, 16 грудня, за призові місця поборються інші українки. У ваговій категорії до 65 кілограмів Тетяна Ріжко у поєдинку за "золото" зійдеться з Іриною Рінгачі з Молдови. А у "малих" фінальних сутичках за "бронзу" Катерина Зелених (59 кілограмів) зійдеться з Еліф Янік з сонячної Туреччини. А от Аліна Бережна (68 кілограмів) вийде на килим проти Ганни Садчанки з Білорусі.

Відеоогляд жіночих сутичок