Росія повинна була приймати чемпіонат світу з боротьби у 2022 році. Але через відсторонення країни від великих міжнародних змагань турнір було перенесено у Белград (Сербія).

Всесвітня федерація боротьби (UWW) повідомила, що у 2022 році столиця Сербії прийматиме престижний чемпіонат світу. Варте уваги: Український важкоатлет Чумак став чемпіоном Європи через дискваліфікацію росіянина за допінг Місце проведення ЧС-2022 з боротьби Раніше змагання повинні були відбуватись у роcійському Красноярську. Чому ж UWW прийняла таке рішення про перенесення? У грудні 2019 року ВАДА відсторонила Росію від великих міжнародних змагань на чотири роки, але CAS скоротив її дискваліфікацію до 2-х років. Протягом цього періоду російські спортсмени будуть виступати на чемпіонатах світу й Олімпіадах під нейтральним прапором. Атлетам заборонено використовувати гімн країни та форму з національними символами (прапором та гербом Росії).

Ймовірно, якщо термін дискваліфікації не буде продовжений, то Росія зможе прийняти ЧС з боротьби вже у 2023 році.

Цікаво, що у 2020 році чемпіонат світу через коронавірус був замінений на Індивідуальний Кубок світу. Змагання відбувались якраз у сербському Белграді. У чоловічому заліку збірна України посіла 6-те місце із трьома нагородами.

А от результати жінок були значно кращими – висока 2-га сходинка у загальному заліку турніру. Спершу українки здобули 3 медалі, а згодом поповнили скарбничку ще трьома. Загалом українські борчині здобули 6 нагород.