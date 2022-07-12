Екскерівника Формули-1, який виправдовує путіна, звинувачують у шахрайстві
Джерело:www.cps.gov.uk
За останній час колишній керівник Формули-1 Берні Екклстоун нерідко привертав увагу журналістів. Переважно, ці новини мали негативний характер.
Звинувачення у шахрайстві
Колишній бос Формули-1 негативно запам'ятався своїм висловлюванням про війну в Україні. Він підтримав владіміра путіна та розкритикував Володимира Зеленського.
До речі Екскерівник Формули-1 перепросив в українців за підтримку путіна
Прокуратура Великої Британії пред’явила звинувачення у шахрайстві колишньому керівнику Формули-1 Берні Екклстоуну.
91-річний спортивний функціонер звинувачується у шахрайстві з іноземними активами на суму понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів.
Королівська прокурорська служба вивчила дані, передані Управлінням з податкових та митних зборів Великобританії, та санкціонувала висунення звинувачень у шахрайстві Бернарду Екклстоуну через незадекларовані активи за кордоном, які оцінюються у суму понад 400 мільйонів фунтів,
– йдеться у повідомленні.
В Управлінні з податкових та митних зборів пояснили, що провели всебічне розслідування, пов’язане з податковими зобов’язаннями Екклстоуна та його офшорними активами.
"Ми на стороні чесних платників податків і вживемо жорстких заходів незалежно від того, хто підозрюється у податковому шахрайстві. Наш посил зрозумілий: ніхто не втече від відповідальності", – заявили правоохоронці.
Скандальні висловлювання Екклстоуна
- Екклстоун прокоментував російську агресію на території України. Він підтримав очільника кремля та заявив, що готовий заради нього померти.
- Він також згадав і про Президента України Володимира Зеленського. Британець назвав його винним у повномасштабній російсько-українській війні.
- На цьому все не закінчилося, він вирішив далі продовжувати цю тему та заявив, що "українці колись були росіянами".
- 7-разовий чемпіон світу у Формулі-1 Льюїс Хемілтон прокоментував слова Екклстоуна та наголосив, що таким людям навіть не варто давати слово.
- Та нещодавно, британський підприємець зазначив, що не хотів образити українців.