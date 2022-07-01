Хемілтон: Нам більше не потрібно слухати когось, хто підтримує війну

Нещодавно екскерівник Формули-1 прокоментував повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Він підтримав Путіна та розкритикував Зеленського.

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Хемілтон так не вважає, він наголосив, що підтримка Путіна поза його розумінням.

Нам більше не потрібно слухати когось, хто підтримує війну, переміщення людей, вбивства людей. Підтримка такої людини (Путіна) – поза моїм розумінням,

– заявив титулований гонщик.

Пілот Mercedes наголосив, що не варто давати слово тим людям, які підтримують війну.

"Я не міг повірити в те, що почув. Такі погляди відкидають нас на десятиліття, і нам ще доведеться побачити всю тяжкість та біль. Нам не потрібно підтримувати таких людей, нам потрібно дивитися в майбутнє. Не давайте слова людям, які не можуть привнести нічого хорошого", – додав Хемілтон.

Що відомо про скандал