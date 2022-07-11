Екклстоун: Мені дуже шкода людей в Україні

Бізнесмен різко "перевзувся" та пояснив попередні слова про війну в Україні та свою підтримку президента росії владіміра путіна. Він перепросив в українців.

До теми "Українці були російським народом": екскерівник Формули-1 виправдав Путіна

Можливо, для мене добре позбутись кількох речей. Речей, які турбують мене через сказане раніше і через те, що про це думають люди.Часто люди виходять і кажуть чи роблять речі особливо не думаючи. Можливо, я вчинив так само і можу зрозуміти тих, хто думає, що я вигороджую скоєне ним (мова про Путіна – 24 канал) в Україні, хоча це не так,

– зазначив Екклстоун.

Фахівець наголосив, що він ріс у роки Другої світової війни, тому він знає, що це таке.

"Мені дуже шкода людей в Україні, які страждають ні за що. Вони не зробили нічого поганого, нічого не починали, вони нічого не зробили і просто хочуть жити далі. Вони хочуть, щоб їхні діти ходили до шкіл, хочуть намагатись ходити на роботу і заробляти на життя для своєї сім’ї. Вони не заслуговують страждань", – додав колишній бос Фотмули-1.

В цьому (ймовірно, мова про війну – 24 канал) нема нічого хорошого, я не бачу, щоб хтось щось здобув з цього, і вважаю, що вони повинні зібратись та дійти згоди. Мені шкода, якщо щось зі сказаного мною когось засмутило, тому що я не мав такого наміру,

– додав Екклстоун.

Що відомо про скандал