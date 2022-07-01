Екклстоун: Після війни всі залишаються хорошими друзями

Не встиг цей скандал затихнути, як Екклстоун знову відзначився резонансною заявою. Цього разу він сказав, що всі українці були колись росіянами.

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В одному з інтерв'ю його запитали, чи не змінив він свою думку до Путіна, адже російська армія свідомо вбиває мирне населення України. Проте британський підприємець заявив, що це "звичні речі для війни".

Такі речі бувають на війні, і вони не є хорошими. Як ви знаєте, після війни всі залишаються хорошими друзями. Це як боксерський бій – після нього всі люблять один одного,

– сказав Екклстоун.

Потім у нього виникла перепалка з журналістом, який виправив екскерівника Формули-1, заявивши, що українці ніколи не були росіянами.

"Всі вони були російським народом", – наголосив бізнесмен.

"Путін хоче відновити СРСР і придурюється, ніби він ніколи не розпадався, а ці країни не стали демократичними. Але вони стали. Це ніби як почати відновлювати Британську імперію", – сказав йому журналіст.

"Це дуже хороший спосіб – говорити так, як ви це робите. Можливо, це правда. Я впевнений, якщо ви його (Путіна) запитаєте, він, напевно, відповість, що те, що сталось, – помилка", – додав Екклстоун.

Що відомо про скандал за участі екскерівника Формули-1