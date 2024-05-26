Тиждень тому, 19 травня, Олександр Усик здобув найгучнішу у своїй кар'єрі перемогу. Українець став абсолютним чемпіоном з боксу у надважкій вазі.

До теми Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті

Усика відправляють на пенсію

Усик виграв бій у Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів, хоча у дев'ятому раунді британець побував у нокдауні. Чимало представників світу боксу називають Олександра одним із найкращих боксерів в історії.

Такої ж думки дотримується і ексчемпіон світу у другій середній вазі Джордж Гроувз. Ба більше, британець вважає, що Усику вже час йти на пенсію.

Усик або проведе реванш з Ф'юрі, або піде на пенсію. Олександру більше нема чого доводити. Він двічі здолав Джошуа, тепер він переміг Ф’юрі. Я вважаю, що Усик – найвеличніший боксер свого покоління. Він є лідером зграї. Я вважаю, що він повинен закінчити кар’єру. Він заробив багато грошей і пройшов цю гру. Олександр – абсолютний чемпіон у хевівейті та крузервейті. І йому вже 37 років,

– заявив Гроувз.

Ф'юрі чекає на реванш

Відзначимо, що у контракті між Усиком та Ф'юрі прописаний бій-реванш. Тайсон вже активував цю опцію, тому повторний поєдинок між українцем та британцем має пройти восени цього року.

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Нагадаємо, що на професійному рівні Усик виграв всі свої 22 поєдинки. Що ж стосується Тайсона, то для нього поразка від Усика стала першою в кар'єрі. До цього "Циганський король" виграв 34 бої та один звів до нічиєї.