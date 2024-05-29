Його кинув новоспечений британський чемпіон світу за версією WBC у бриджервейті (до 101,6 кілограма) Лоуренс Околі. Напередодні він здобув цей титул, здобувши перемогу технічним нокаутом вже в першому раунді над непереможним до того поляком Лукашом Розанським.

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Виклик, який може зацікавити Усика

Британець розповів, що збирається відвідати цими вихідними турнір 5 на 5, де будуть битися, зокрема, Даніель Дюбуа проти Філіпа Хрговича та Деонтей Вайлдер проти Чжана Чжилея. Він заявив, що поїде туди не тільки як уболівальник, а і як розвідник, адже там буде багато найкращих суперважковаговиків.

"У дивізіоні зараз є кілька боїв, які можна провести. Чи обов'язково битися за пояс? Не особливо, але завжди краще, якщо на кону стоятиме пояс. Вайлдер був чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC і захоче боксувати за пояс WBC. Я думаю, чому б і ні, справа ще й у вазі. Вайлдер має показники бриджервейта, як і Усик", – сказав Околі.

Окремо він зупинився на українцю. Лоуренс заявив, що цей бій може бути цікавий, адже Олександр Усик отримає шанс стати чемпіоном у ще одній ваговій категорії після крузервейта та хевівейта.

Якщо Усик вирішить, що хоче стати чемпіоном світу в трьох вагових категоріях, то у нього є така можливість. Я відчуваю, що всі інші у Великій Британії вже отримали свій шанс. Я хочу піти та перевірити Усика. Він приголомшливий, дуже талановитий, але в мене є якості, з якими йому давно не доводилося боксувати, наприклад швидкість. Я буду радий цьому, якщо він хоче стати чемпіоном світу у трьох вагових категоріях, зробімо це,

– сказав Околі.

Зазначимо, що в бою за абсолют проти Тайсона Ф'юрі вага Олександра Усика становила 101,4 кілограма, тож він вкладається у межі бриджервейта.

Важливо. У найближчий перспективі такий сценарій виглядає малоймовірним, адже в українця запланований реванш проти "Циганського короля". Точну дату поки не оголошено, але попередньо він має відбутися в середині жовтня.

Хто такий Лоуренс Околі