37-річний український боксер Олександр Усик назавжди вписав своє ім'я в історію боксу, ставши першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, а також першим боксером, який об'єднав аж чотири найпрестижніші пояси.

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Вайлдер вважає, що Ф'юрі мав програти Усику нокаутом

Колишній чемпіон світу за версією WBC Деонтей Вайлдер прокоментував епізод з нокдауном "Циганського короля" у 9-му раунді поєдинку за абсолютне чемпіонство. На його думку, рефері повинен був зафіксувати дострокову перемогу українця.

"Це був хороший бій, і я довго не міг зрозуміти, хто виграє. Я просто знав, що переможе той, хто проявить найбільшу рішучість. І Усик її продемонстрував.

Я думаю, що в Олександра вкрали нокаут у 9-му раунді. Ми всі бачили, як рефері знову зробив Тайсону подарунок. Вітаю Усика і бажаю йому всього найкращого в майбутньому", – сказав Вайлдер.

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик роздільним рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі в поєдинку за всі пояси надважкої ваги. 21 грудня має відбутися бій-реванш між боксерами.