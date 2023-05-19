Менеджер Усика заговорив про інших суперників у разі зірваних торгів щодо бою з Дюбуа

Олександр Усик підтримує фізичну форму та займається благодійними заходами в Україні, поки його команда намагається домовитись про його наступний бій. Очікується, що суперником українця буде Деніел Дюбуа.

Менеджер українського боксера Егіс Клімас повідомив нові деталі найближчого боксерського майбутнього Олександра Усика. Наразі тривають перемовини з командою Деніала Дюбуа, якому WBA санкціонувала титульний двобій. Адже британець є обов'язковим претендентом по версії WBA.

Варто дізнатись WBA назвала дату промоутерських торгів бою Усик – Дюбуа

Клімас: Я ніколи не думав про те, щоб рухатися в іншому напрямку

Однак існує ризик провалу перемовин. Клімас не виключає, що перемовини можуть зайти у глухий кут. Тому команді Олександра Усика потрібно переглянути запасні варіанти. Можливо, що наступним суперником українця буде на Дюбуа, а колишній чемпіон WBC Деонтей Уайлдер.

Зараз перед нами Дюбуа, ми проведемо пресконференцію. Я ніколи не думав про те, щоб рухатися в іншому напрямку. Але якщо піти цим шляхом не вийде, то ми виберемо інший маршрут,

– заявив менеджер Усика.

Відзначимо, що сторони боксерів не змогли домовитись про бій у домовлені рамки часу – до 2 травня. Тому двобій поставили на промоутерські торги. WBA вже навіть визначила дату, коли мають відбутись торги.

Нагадаємо, що цього поєдинку могло взагалі не бути, якби Тайсон Ф'юрі не дав задню та не уникнув бою за абсолют, якого так хотів Усик.

Якщо все пройде вдало, то Усик та Дюбуа поб'ються вже у 2023 році. Раніше очікувалось, що бій відбудеться не раніше 22 липня, коли на ринг вийде "Циганський король". Український боксер готовий до різних локацій. Мова йшла про Польщу або Велику Британію, де Олександр вже тріумфував.

Після цього всього заговорив батько Ф'юрі. Він запевнив, що його син досі чекає поєдинку проти Усика, який стане головним у його кар'єрі. Тоді чому ж британець не погодився на пропозиції українця?