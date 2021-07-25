Джойс нокаутував Такама та може бути суперником переможця бою Усик – Джошуа: відео

У ніч з 24 на 25 липня у Лондоні відбувся вечір боксу. Британський боксер Джо Джойс у головному бою відправив у нокаут Карлоса Такама.

Потенційний суперник Усика

Джо Джойс провів 12-раундовий бій проти француза камерунського походження Карлоса Такама. Однак поєдинок тривав лише половину з усіх можливих раундів.

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Британець вважався фаворитом протистояння та довів свій статус на ринзі. З перших секунд Такам виглядав доволі непогано, але протримався француз лише 6 раундів.

Джойс святкував перемогу технічним нокаутом. Ця звитяга стала 13-ю для британського боксера, який захистив титули чемпіона за версіями WBC Silver і WBO International, а також Британської Співдружності у суперважкій вазі (понад 90,7 кг).

Джо накинувся на суперника із серією потужних ударів. Було видно, що суперник стримує атаки на вольових. Після комбінації ударів рефері вирішив зупинити побиття, сигналізувавши про перемогу Джойса. Хоча Такам розмахував руками, показувавши, що він не розуміє, чому суддя не дав продовжити бій.

Відео нокауту у бою Джойс – Такам

"Мені потрібен хтось із них"

Після поєдинку боксер з Великої Британії у інтерв'ю BT Sport заговорив про бій з переможцем. Про це повідомив Sky Sports.

Мені потрібен Джошуа або Усик. Мені більше не потрібні тести. Я почав із глибин та йду за стабільною траєкторією,

– сказав Джойс.