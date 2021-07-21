Потенційний суперник Усика

Френк Воррен, промоутер британського боксера, пообіцяв клієнту новий бій. Джо Джойс буде першим претендентом на поєдинок із переможцем протистояння Олександр Усик – Ентоні Джошуа.

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Джойс хоче провести зустріч за підтримки рідних трибун на стадіоні "Емірейтс" – домашньому стадіоні футбольного клубу Арсенал.

Було підтверджено, що бій Джошуа і Усика відбудеться офіційно. Джо Джойс стане першим претендентом на перемогу. Він хоче битися на стадіоні "Емірейтс",

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що 20 липня Усик та Джошуа офіційно підписали контракт бою. Боксери вийдуть на ринг 25 вересня на арені футбольного клубу Тоттенхем. На кону поєдинку стоятимуть титули WBA, WBO, IBF. Усі пояса належать Джошуа.